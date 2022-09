«Le jour est venu de…», Keylor Navas a pris une décision finale pour son avenir

Deux étudiants de l’Université d’État de Kwara, identifiés comme Tobiloba Daniel et Arewa Abayomi, ont été retrouvés morts et nus dans une chambre d’auberge.

Un étudiant de l’établissement qui s’est confié à Daily Trust a déclaré qu’il s’était inquiété lorsque les étudiants décédés avaient raté un examen. «Nous soupçonnons qu’ils étaient amants et se sont inquiétés lorsqu’ils n’ont pas été vus lors d’un examen et pendant trois jours. C’est lorsque certains de leurs amis sont arrivés dans leur chambre d’auberge à l’extérieur de l’école qu’ils les ont trouvés morts et nus. Nous soupçonnons qu’il s’agit d’un cas d’empoisonnement», a-t-il déclaré.

Le porte-parole de la police de l’État de Kwara, SP Ajayi Okasanmi, qui a confirmé l’incident, a déclaré. «L’information est que les deux ont été retrouvés morts dans leur chambre et la police a été alertée. Nos agents ont enfoncé la porte et ils ont été emmenés à l’hôpital universitaire d’Ilorin (UITH) pour une autopsie. L’enquête sur l’affaire est en cours».