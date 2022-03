Le détail qui dérange Lionel Messi sur Antonela Roccuzzo et a pu être aperçu sur les réseaux

Shakira et Piqué forment l’un des couples les plus stables de la scène footballistique. Le couple est en couple depuis près de 12 ans et ils ont deux enfants ensemble : la petite Sasha et Milan.

Pourtant, comme on dit «dans toutes les maisons on cuisine des haricots» et, comme dans toute relation, le chanteur et le footballeur se disputent aussi.

La raison en est généralement son manque de ponctualité, comme Shakira elle-même l’a expliqué sur le podcast ‘Planet Weird’ avec Holly H :

«Il en a marre d’attendre. Parce que l’heure colombienne n’est pas la même que l’heure catalane, l’heure espagnole», a-t-il commencé à expliquer que Barranquilla dans sa dernière interview.

La raison de la colère entre Piqué et Shakira

«Son esprit est structuré comme ça et le mien… Je suis devenu beaucoup plus ponctuel depuis que je l’ai rencontré. Mais les fois où nous nous disputons vraiment, c’est parce que je suis en retard et qu’il m’attend», a-t-il poursuivi.

Cela tient aussi au fait que son travail l’absorbe complètement et lui fait perdre la notion du temps : «J’ai toujours travaillé, peu importe si je dois travailler un samedi, un dimanche ou un lundi, c’est le J’ai complètement perdu la notion du temps», a avoué l’artiste.