Carles Puyol : «J’ai joué avec Messi et contre Cristiano mais le plus compliqué…»

Carles Puyol comprend parfaitement ce que c’est que d’essayer d’arrêter les meilleurs footballeurs du moment. Avec Lionel Messi, il avait des duels chaque semaine à l’entraînement du FC Barcelone. Et avec Cristiano Ronaldo, il a eu des batailles directes sur les scènes les plus importantes de la planète football.

Bien qu’il reconnaisse qu’il est difficile d’avoir CR7 comme adversaire car il a des conditions de football particulières, le champion du monde espagnol a clairement indiqué que Messi est l’adversaire le plus difficile que vous puissiez trouver car c’est un joueur capable de faire la différence différents secteurs du terrain faisant appel à sa maîtrise des facettes du jeu.

«J’ai souffert de Leo (Messi) à l’entraînement et il m’a joué des tours. J’ai eu Cristiano comme rival et il a été un footballeur difficile à arrêter en raison de ses formidables qualités.

Avec tout ça, je pense qu’il est plus difficile d’arrêter Messi à cause de sa façon de jouer plus complète et dans divers domaines, sans oublier sa formidable catégorie technique et sa vitesse», a souligné Puyol, interrogé sur ce débat dans une conversation (2017) qui a joué avec MundoDeportivo.

Cristiano, à l’intérieur de la surface, est imprévisible et très difficile à contenir. Mais il est vrai que ces dernières années, Messi peut nuire à ses rivaux de différentes manières.

D’une touche il est capable de casser toute une défense, il descend au milieu de terrain pour lancer des attaques, il peut laisser plusieurs rivaux sur le chemin avec son déséquilibre et, en plus, sa capacité de finition est unique. Ce que souligne Puyol est bien argumenté.