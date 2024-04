LdC : la réaction de Leroy Sané après le match nul du Bayern Munich contre Arsenal

Leroy Sané a été l’un des joueurs les plus en vue du Bayern Munich lors du match nul (2-2) contre Arsenal en Ligue des Champions. L’ailier allemand a été impliqué dans les deux buts de son équipe, délivrant la passe décisive sur le premier et réalisant une chevauchée fantastique qui a abouti au penalty pour le second.

Interrogé par BeIN Sport après le match, Sané s’est exprimé sur le résultat en ces termes : «C’était difficile. Nous nous y attendions. Le moment où nous sommes passés à 2-1 était crucial pour nous. Cela nous a donné un coup de pouce, sachant qu’ils pousseraient en fin de match. Nous sommes satisfaits du résultat. Nous savions que nous pouvions être menés au score, en particulier contre eux. Nous sommes contents d’avoir réussi à revenir dans ce match.»

L’international allemand a également exprimé sa déception d’avoir été remplacé peu après l’heure de jeu : «Oui, je suis un peu déçu d’avoir été remplacé. J’avais des douleurs, mais ensuite ça allait mieux. Il nous reste encore un match à jouer.»

Le Bayern Munich devra se contenter d’un match nul 2-2 avant le match retour à Munich. Sané et ses coéquipiers devront être à leur meilleur niveau s’ils espèrent se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions.