Laporta révèle aujourd’hui les vraies raisons du départ de Lionel Messi

Au FC Barcelone, on regrette toujours le départ de Lionel Messi. L’Argentin a laissé un vide impossible à combler et il sera difficile de le combler à nouveau. Joan Laporta, président du FC Barcelone, s’est à nouveau exprimé sur ce qu’était cette époque et a expliqué qu’il avait dû donner la priorité au club plutôt qu’au meilleur footballeur de l’histoire.

«Leo fera toujours partie de notre bouclier. J’aimerais qu’il ait une fin différente de celle qu’il a eue. Il y a plusieurs possibilités, mais je me tromperais en l’affirmant. Nous avons une relation», a déclaré Laporta.

«Je devais faire passer Barcelone avant le meilleur joueur de l’histoire. Dans ces moments de ruine économique, je ne pouvais pas le garder. C’était la meilleure chose à faire pour le club. Maintenant, c’est un joueur du PSG et je préfère ne pas parler de lui. On ne lui doit plus rien, tout est réglé et nous sommes concentrés sur le club», a ajouté Laporta dans une interview accordée au journal espagnol La SER.

En conclusion, Laporta a déclaré : «J’ai été ému et j’ai eu la larme à l’œil quand j’ai vu Messi soulever la Coupe du monde parce que c’était quelque chose de très important pour lui. Si l’Argentine gagnait, j’étais heureux pour Messi. Si la France gagnait, j’étais heureux pour Dembelé et Koundé. Leo a mérité la Coupe du Monde».