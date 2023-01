La somme millionnaire que Shakira a payée pour faire taire son ex-beau-frère

La Colombienne Shakira est de nouveau au milieu de la tempête, pour une raison bien particulière qui l’implique avec son ex-beau-frère. Après avoir en partie surmonté son conflit avec Gerard Piqué , voilà que la chanteuse se serait empêtrée dans un autre problème qu’elle n’arrive pas à résoudre.

Comme si la séparation extensive et conflictuelle avec l’ancien défenseur de Barcelone ne suffisait pas, le chanteur colombien est maintenant impliqué dans un nouveau scandale, selon certains portails d’information. De cette façon, il y aurait une raison pour laquelle elle aurait payé beaucoup d’argent.

Selon des sources proches d’eux qui connaissent la vie de la chanteuse, Shakira aurait payé un million d’euros pour le silence de son ex-beau-frère, qui aurait promis de raconter plus de détails sur sa séparation conflictuelle avec Piqué, ainsi que d’autres informations sensibles pour le chanteur.

Selon les données qui ont pu être confirmées, Shakira a dû verser cette importante somme d’argent à l’ex-partenaire de sa sœur, qui aurait posé cette condition afin de ne pas dévoiler les détails de la vie privée de la Colombienne et de son ex-partenaire, Gérard Piqué.

De cette façon, Shakira est de nouveau au milieu de la polémique, après avoir peut-être résolu l’un des plus gros problèmes, qui était la garde des enfants qu’elle partage avec l’ ancien défenseur barcelonais . Ainsi, la chanteuse continue avec des problèmes dans sa vie, après avoir confirmé cette nouvelle.

Comment se poursuit le conflit judiciaire entre Shakira et Piqué ?

Après plusieurs mois de nombreux conflits entre Shakira et Piqué, notamment à propos de la garde de leurs enfants et du partage des biens, les avocats du chanteur colombien et de l’ancien défenseur sont finalement parvenus à un accord officialisé ces dernières heures par Shakira.

Ainsi, les enfants de Shakira et Piqué s’installeront dans le manoir de Miami, propriété de la chanteuse, tandis que Piqué aura le droit de leur rendre visite quand il le voudra. En revanche, la discussion se poursuit pour déterminer l’argent et les propriétés que l’ancien défenseur doit donner à la chanteuse.