Kylie Jenner a déjà donné naissance à son deuxième bébé avec Travis Scott

Enfin! Parce que les fans ne savent parfois pas comment attendre et ils ont commencé l’année sous des rumeurs selon lesquelles il était déjà né mais ils ne pouvaient pas le dire. Et tout ce qui est plus éloigné de la réalité.

C’est ce week-end que Kylie Jenner, la cadette du clan Kardashian, a annoncé qu’elle avait déjà donné naissance à son deuxième bébé avec Travis Scott. Et il a également révélé quand il est vraiment né.

Car il a attendu près d’une semaine pour le faire savoir. Comme en témoigne le bref titre qu’il a donné à la photo Instagram -où il est l’une des personnes les plus suivies de la planète, avec 309 millions de followers-sur laquelle il l’a accueilli, le bébé tant attendu est né mercredi dernier, Le 2 février, même si ce n’est que ce week-end qu’il a décidé de le rendre public.

L’annonce est on ne peut plus simple, loin des guirlandes ou des grandes fêtes : la main de sa sœur aînée, Stormi, tenant la poupée et une description cohérente de la date (un inoubliable et capicua «2/2/22») et le émoticône d’un coeur bleu.

https://www.instagram.com/p/CZp7xP-P7lM/?utm_medium=copy_link

Justement vient la théorie selon laquelle c’est ainsi que Kylie a confirmé le sexe du bébé : ce serait un garçon. Son père, le rappeur Travis Scott, qui a récemment fait l’actualité pour son implication dans la tragédie du Festival Astroworld, a également décidé de laisser un message dans la publication dans laquelle il a combiné un seul émoticône de cœur bleu avec autant d’émoticônes brunes.

Aussi sa sœur Kim Kardashian n’a utilisé que deux émoticônes : le cœur bleu et un ange. Khloé Kardashian est celle qui a utilisé le plus de cœurs bleus dans son commentaire, tandis que Kourtney a préféré l’expression «Maman de deux vies» («Maman de deux vies») ainsi que la grand-mère, Kris Jenner, a opté pour un «Angel Pie» («Angel Cake»), qui a également amené les fans à croire que c’était peut-être le nom du bébé : Angel.

Outre toute la famille Kardashian, la jeune femme d’affaires et influenceuse de 24 ans a reçu les félicitations de nombreux amis comme Hailey Bieber ou Khadijah Haqq McCray. Petite curiosité : le nouveau prince de la maison est né un jour seulement après sa sœur Stormi, venue au monde le 1er février 2018.