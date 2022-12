Kourtney Kardashian révèle un secret sexuel sur Travis Barker

Alors que Shakira poursuit son projet de déménager à Miami avec ses enfants Milán et Sasha, les gens se demandent si la chanteuse colombienne serait prête à retomber enceinte. Il y a quelques années, elle est allée dans une clinique de fertilité, alors qu’il était encore un couple avec l’ancien footballeur Gerard Piqué.

Dans la dernière partie du processus qui a commencé cette année, lorsqu’il a découvert que Piqué lui avait été infidèle, la star sud-américaine a été vue comme très proche de ses enfants de 9 et 7 ans et a encore démontré son instinct maternel. C’est pourquoi ils se posent la question : Shakira essaierait-elle à nouveau de tomber enceinte ?

Le média El Nacional en Catalogne, s’est souvenu d’une interview de la Sud-Américaine alors qu’elle attendait son deuxième enfant et dans laquelle elle disait qu’elle aimerait être maman d’une fille. «Ce sera un cadeau pour Milan d’avoir un frère. J’aimerais avoir une fille un jour, mais on verra bien, on ne sait jamais ce qui va arriver. Pour l’instant je suis content car j’aime aussi les enfants», dit-elle à cette occasion.

Après la naissance de son deuxième enfant, plus précisément il y a quelques années, la Colombienne pourrait être à la recherche d’une nouvelle grossesse et se rendait régulièrement dans une clinique de fertilité et avec un pseudonyme pour qu’elle ne se propage pas : Sila Prieto.

«Il y a quelques années, on a dit que Shakira aurait été dans une clinique de fertilité pour suivre un traitement. Son âge est suffisant pour être mère et ce ne serait pas une tâche facile. Pour que la nouvelle ne se répande pas, elle s’est cachée sous le pseudonyme Sila Prieto. La chanteuse a assisté à plusieurs reprises, certaines d’entre elles en compagnie de Piqué», a publié le média.

Bien que la chanteuse n’ait rien confirmé ni exclu, elle n’a en tête que son voyage aux États-Unis et la nouvelle vie qui l’attend aux côtés de ses enfants Sasha et Milán, puisqu’elle en aura la garde après d’ intenses négociations avec Piqué, qui a l’air heureux et se vante de son amour pour Clara Chía.