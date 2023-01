Kendall Jenner porte un haut de bikini noir et un short blanc pour une séance photo à la plage

Kendall Jenner avait l’air confiante et sexy alors qu’elle posait au bord de l’eau, dans les nouvelles photos accrocheuses.

Kendall Jenner, 27 ans, a pris une nouvelle séance photo et avait l’air incroyable dans les photos des coulisses de la journée.

Le mannequin portait un haut de bikini noir sous un haut boutonné noir ouvert et un short blanc alors qu’elle prenait diverses poses alors qu’elle se tenait devant une caméra et au bord de l’eau sur une plage. Elle avait les cheveux détachés et a complété le look avec une ceinture noire.

Avant que Kendall n’attire l’attention pour sa dernière séance photo, elle a fait la une des journaux pour des photos mémorables d’une campagne Miu Miu.

Dans un instantané, elle portait un haut bralette noir avec une jupe noire et blanche jusqu’aux genoux et des bottes noires.

Une autre la montrait portant un haut bralette en denim gris foncé sous un blazer gris et une jupe assortie avec des chaussures noires qui étaient un croisement entre des bottes et des sandales à talons.