Keita Baldé se vide : «tu es une femme vraiment merveilleuse…»

Au milieu d’un énorme scandale mondial, Keita Baldé s’est confié sur sa romance avec Wanda Nara. À travers ses réseaux sociaux, l’athlète a brisé le silence et mis fin aux spéculations, mais il n’a pas démenti l’information des médias.

L’international sénégalais s’est inquiété pour lui et pour sa femme. «J’ai subi cette période sans pouvoir savoir comment tu allais, comment tu allais, ce qui n’allait pas chez toi, et en savoir un peu sur toi. J’avais une inquiétude sur comment tu pouvais être et comment les choses se passaient», a dit Keita lors d’un podcast.

Il ajoute : «Tu es une femme vraiment merveilleuse. Tu as un cœur incroyable», s’entend-on dire. Dans ce même fil, il a ajouté : «Si je vois des gens dire du mal de toi, ou inventer des choses, je déteste ça. Parce que je n’aime pas ça et ce n’est pas vrai. Ce n’est pas comme si tout le monde avait la chance de rencontrer le fantastique. personne que tu es et le bon cœur que tu as», a-t-il poursuivi.

D’un côté, le footballeur a décidé de publier une déclaration via Instagram concernant les rumeurs. «Je suis vraiment désolé que ma femme, Simona, et mes deux beaux enfants se soient retrouvés au centre de cette tempête médiatique infondée. Je demande instamment à tout le monde de respecter ma famille, qui est totalement inconsciente des événements rapportés», a-t-il écrit.