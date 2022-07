Inde : un ministre boit l’eau d’une rivière sacrée et se retrouve à l’hôpital (vidéo)

Le ministre en chef de la région du Pendjab en Inde voulait prouver que l’eau du Kali Bein est propre mais cela a terriblement mal tourné. Quelques jours après, il s’est retrouvé à l’hôpital.

Pendant des décennies, les eaux usées sales des villages se sont déversées dans le Kali Bein à l’occasion de l’anniversaire d’une campagne lancée en juillet 2000 pour nettoyer le fleuve. Ainsi, le chef du gouvernement de l’État du Pendjab a voulu montrer à quel point le Kali Bein était propre et a bu un verre d’eau de la rivière.

Deux jours plus tard, Bhagwant Mann a dû être transporté dans un hôpital de Delhi avec de fortes douleurs abdominales. Il a dû subir des tests médicaux et est resté à l’hôpital jusqu’à jeudi, ont rapporté les médias indiens. Selon les sources, la maladie serait liée au fait de boire directement à la rivière.

Punjab Chief Minister openly drinks a glass of polluted water from a ‘holy river’ to prove that water is clean. Now admitted to hospital. pic.twitter.com/MH1OLwUlUw

— Ashok Swain (@ashoswai) July 21, 2022