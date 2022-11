«Il voulait humilier Cristiano Ronaldo, mais …»

Depuis jeudi, l’information qui défraie la chronique en Espagne, en Catalogne et dans le monde du football est la retraite de Gérard Piqué. Quelques heures après, son ex-femme, Shakira a réagi face à l’annonce mais n’a voulu rien dire.

Alors que les rumeurs continuent de faire écho sur sa séparation avec Shakira et sa relation avec Clara Chía, Gérard Piqué en rajoute une nouvelle couche. Cette fois-ci, cela concerne sa carrière de footballeur. Hier jeudi, l’international espagnol a partagé une vidéo dans laquelle il a annoncé mettre fin à sa carrière samedi prochain après le match contre Almeria en Liga.

«Vous, culers, m’avez tout donné, et maintenant que les rêves de cet enfant se sont réalisés, je veux vous dire qu’il est temps de boucler ce cercle. J’ai toujours dit qu’après le Barça, il n’y aurait pas d’autre équipe, et il en sera ainsi. Ce samedi sera mon dernier match au Camp Nou», a-t-il déclaré.

L’information a surpris plus d’un, parce que ne s’y attendait. Certainement, ce sera la même réaction chez Shakira qui n’est plus en relation avec le joueur et ne connaît plus sa situation. Tout récemment, des informations ont été révélées en Espagne annonçant que les deux se voient en cachette.

En attendant de confirmer cela, un journaliste s’est approché de Shakira pour lui arracher quelques mots sur le retrait de son ex-mari, mais la chanteuse n’a voulu rien dire. Dans sa voiture, Shakira a juste regardé le journaliste par la vitre puis a continué son chemin.