Il avoue : «Cristiano Ronaldo continue d’être parmi les cinq meilleurs joueurs de la planète…»

L’entraîneur anglais a également félicité deux joueurs après le match qui s’est qualifié pour les huitièmes de finale de Mundial’2022.

Ce mardi, l’Angleterre a tamponné son passeport pour les huitièmes de finale du Mondial 2022. A l’issue du match contre le Pays de Galles, Gareth Southgate, entraîneur anglais, s’est montré satisfait de la performance de l’équipe, attendant encore plus de confiance de la part des joueurs dans la suite de la compétition.

«Je pense que nous avons vraiment contrôlé la première mi-temps, mais nous n’avons pas créé beaucoup d’occasions en or. Donc, nous voulons plus de confiance et de menace dans le dernier tiers, jouer plus vite. En deuxième mi-temps, puisque nous avions deux buts, leur esprit est parti, cela a été une épreuve difficile pour eux [le Pays de Galles]. Nous avons maintenu la discipline et la qualité jusqu’à la fin du match», a-t-il déclaré à BBC Sports.

Les individualités n’ont pas échappé aux éloges de Southgate. Marcus Rashford a été le premier.

«C’est vraiment bien pour lui, il s’est bien entraîné, je dois admettre qu’il est impressionnant depuis qu’il est revenu avec nous. Aurait-il pu marquer un triplé ? Et le coup franc est ce dont il est capable, c’est un super coup», ajouté.

Le suivant était Phil Foden

«Pour le moment, je pensais que lui et Rashford étaient très silencieux en première mi-temps. Nous avons décidé de les changer et de les laisser aller à l’extérieur et de les laisser venir au milieu. Ils ont très bien répondu à cela, donc les voir tous les deux marquer est super», a-t-il ajouté.

Avec une vraie rivalité dans l’air, Gareth Southgate a parlé de la célébration que les Anglais avaient dans les tribunes et de l’effet que les fans ont sur l’équipe.

«Jouer déjà avec des foules soutenant l’Angleterre comme celle-ci aujourd’hui, c’est un sentiment incroyable de les voir en si grand nombre et de penser à ce qu’ils ont dû faire pour arriver ici», a-t-il conclu. L’Angleterre affrontera le Sénégal en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022.