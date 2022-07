Elon Musk : le milliardaire renonce finalement à racheter Twitter

Après des mois de négociations, il semble que les deux parties soient sur le point de parvenir à un accord sur un nouveau contrat qui verrait Dembele signer un contrat de deux ans au Camp Nou.

Le rapport du quotidien Marca suggère que les deux parties sont actuellement dans la phase finale des négociations et n’ont besoin que du dernier coup de pouce pour faire passer l’accord.

Dembele est actuellement agent libre après avoir résilié son contrat au Camp Nou fin juin. Pendant la majeure partie de l’année, il y avait une énorme disparité entre ce que Barcelone était prêt à offrir et ce que l’agent de Dembele exigeait.

Cependant, ces différences ont été résolues et il semble que quelques détails mineurs doivent encore être complétés avant que l’accord puisse être finalisé. Il s’agit maintenant de savoir si les deux parties finissent par conclure l’accord ou non.

Tous les rapports indiquent que Dembele pourrait bientôt signer l’accord et rester au Camp Nou après des mois de négociations. Selon Fabrizio Romano, tout dépendra du club catalan.

Ousmane Dembélé. Barcelona and player’s camp are really close to find full agreement, matter of details – but new deal depends on Barça’s green light. Decision now up to Barcelona, more than Dembélé. 🚨🇫🇷 #FCB

Ousmane, waiting for FCB to decide.

Raphinha, part of this ‘domino’. pic.twitter.com/M1mCVqT457

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2022