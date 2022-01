Cristiano, Vela ou Messi : la liste des joueurs qui détestent regarder le football

A 36 ans, Cristiano Ronaldo empile toujours autant de buts. Jeudi soir, lors de la victoire de Manchester United contre Burnley (3-1), pour le compte de la 20e journée de Premier League, le crack portugais a inscrit sa 47e réalisation toutes compétitions confondues cette année !

Il finit loin de Robert Lewandowski (69 buts) mais fait aussi bien que son ancien compère Karim Benzema. Des stats superbes.

Une fois n’est pas coutume (cela ne lui était jamais arrivé depuis son arrivée à MU), «CR7» a marqué alors que son club menait déjà au score. Oui ! Scott McTominay a lancé le bal d’une frappe bien placée (8e), puis Jadon Sancho a provoqué le csc de Ben Mee (27e).

Dans la foulée, Ronaldo profitait d’une frappe repoussée par le poteau pour inscrire son 8e but en Premier League cette saison (35e).

Cavani titulaire

Les Red Devils ont encaissé un but dans la foulée, par le vétéran Aaron Lenon (38e), mais n’ont pas vraiment tremblé en seconde période.

Ronaldo, mais aussi Edinson Cavani, titularisé après son but contre Newcastle lundi (alors que Bruno Fernandes étant suspendu), n’ont pas eu l’occasion d’aggraver le score. Raphaël Varane, initialement ménagé, a été lancé en seconde période à la place d’Eric Bailly.

Le MU de Ralf Rangnick prend la 6e place de Tottenham et revient à 4 points du 4e, Arsenal, qui compte un match de plus. Depuis le départ d’Ole Gunnar Solskjaer, le club mancunien en est à 3 victoires et un résultat nul en championnat !