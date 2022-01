Cristiano : la réponse cinglante de Georgina aux critiques de sa famille

Georgina Rodríguez vit son meilleur moment personnel. Le mannequin profite de sa relation avec Cristiano Ronaldo, alors que tous deux attendent la naissance d’une paire de jumeaux et que des rumeurs de mariage surgissent. De plus, sa série biographique «Soy Georgina» fait fureur sur Netflix.

Le succès de Georgina a apporté de la joie à elle, à CR7, ainsi qu’à sa famille. Cependant, sa soeur Patricia n’a pas été heureuse et a assuré qu’elle n’avait pas vu sa soeur depuis plus de 10 ans.

«Je ressens de la pitié et de la tristesse», a-t-il déclaré dans une interview et n’a pas hésité à déclarer que «Georgina soutient beaucoup les enfants dans le besoin, mais pas avec ses neveux».

Ces déclarations ont provoqué beaucoup d’agitation et la réponse de Georgina a été immédiate. Le mannequin a partagé un extrait de sa série avec un message poignant pour sa sœur, mais sans la nommer.

«Nous avons toujours été une petite famille de 3»

«Je veux remercier ma famille. Celui qui n’a pas lâché ma main depuis que je suis venu au monde. Merci à ma mère et à ma soeur, Ivana, de m’avoir accompagnée sur le chemin de la vie», a commencé la publication pointue Georgina.

Gio en a également profité pour remercier son partenaire, Cristiano Ronaldo. «Merci Cristiano pour ton humanité, ta générosité et ton soutien inconditionnel dans tout ce que j’entreprends. On a marché sans se chercher, mais en sachant qu’on se retrouverait», a écrit le mannequin.

De cette manière, Georgina fait comprendre qu’elle est reconnaissante envers ceux qui sont heureux pour elle et pour Cristiano, et qu’elle fait la sourde oreille aux critiques qui peuvent lui venir.

Georgina et Cristiano montrent leur grossesse pendant leurs vacances

Au-delà des critiques, Georgina et CR7 profitent de leurs vacances et de leur séjour à Dubaï, où ils ont fêté l’anniversaire du mannequin avec toute sa famille.

Au cours des dernières heures, Gio a montré son ventre de femme enceinte sur une tendre photo avec Cristiano et les enfants qu’elle a téléchargée sur son compte Instagram, accompagnée du message «So proud of my beautiful family» (Très fier de ma belle famille).