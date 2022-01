«J’ai joué avec Ronaldinho et contre Neymar mais le meilleur…», Zlatan Ibrahimovic

Lorsqu’ils lui ont demandé de citer des joueurs avec qui il aurait aimé coïncider sur le terrain, Xavi Hernandez n’a pas hésité à mettre en avant des personnalités telles que Zinedine Zidane ou Andrea Pirlo.

Cependant, au moment où on lui a demandé de constituer une Dream Team de 5 avec de pures légendes, il s’est retrouvé avec d’autres milieux de terrain très spéciaux.

Lors d’un exercice avec les médias officiels du comité d’organisation de Qatar 2022, la légende du FC Barcelone a été invitée à constituer une équipe de rêve historique en considérant 5 footballeurs. Et là, en plus de se placer, il n’a choisi qu’Andrés Iniesta et Sergio Busquets comme options au milieu de terrain.

Oui, dans cette dynamique, Xavi a clairement indiqué qu’Iniesta et Busquets sont les milieux de terrain qu’il aurait toujours dans son équipe idéale.

Andrés Iniesta. «J’ai choisi Iniesta parce qu’il est le plus grand talent que le football espagnol ait produit dans notre histoire et, en plus, c’est un merveilleux collègue et ami. C’est l’un des meilleurs partenaires que j’ai eu sur le terrain.»

Sergio Busquets. «J’ai aussi choisi Busquets, car il est l’équilibre dans le football. Il est intelligent, il est parfait au niveau tactique et il domine tout autour de lui, donc c’est un joueur d’équipe spectaculaire».

Beaucoup diront que les décisions du Maître étaient basées uniquement sur le lien qu’il a avec les deux hors du terrain, mais la réalité est qu’il s’agit de choix très compréhensibles.

Partageant un trident avec Iniesta et Busquets, Xavi a soulevé la Coupe du monde, remporté le Championnat d’Europe, célébré deux tours du chapeau et remporté le premier sextet de toute l’histoire du jeu. C’est un milieu de terrain historique qui a fait ses preuves tant au niveau des clubs qu’au niveau de l’équipe nationale.