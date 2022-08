Barça : Xavi ne veut pas se séparer d’Aubameyang

Dans une tournure des événements intéressante, Pierre-Emerick Aubameyang a été lié à un départ de Barcelone pour Chelsea. Mais selon les informations de Javi Miguel, Xavi n’est pas prêt à lâcher Aubameyang.

L’entraîneur Xavi Hernandez compte sur l’attaquant à 100% et a communiqué la même chose à Joan Laporta lors d’une réunion la semaine dernière. Aubameyang n’est arrivé à Barcelone qu’il y a six mois, signant un transfert gratuit après avoir résilié son contrat avec Arsenal. Cependant, il s’est rapidement adapté à la vie et s’est retrouvé co-meilleur buteur de l’équipe, aux côtés de nul autre que Memphis Depay.

Memphis semble également sur le point de sortir avec la Juventus qui veut le signer. Barcelone ne vendra cependant pas à la fois Auba et Memphis au cours du même été. Robert Lewandowski est l’avant-centre de départ de l’équipe, et l’un des deux sera l’adjoint de premier choix. À ce stade, cependant, Auba semble être le principal candidat pour Xavi. Les actions de Memphis ont fortement chuté après l’arrivée de Xavi, et il n’a plus de place claire dans l’équipe après l’arrivée de Lewandowski et Raphinha.

Cela veut dire, compte tenu des problèmes du Barça pour enregistrer de nouvelles recrues, l’administration devra peut-être prendre un appel difficile avec la situation d’Aubameyang. Il portait un prix plus élevé que Memphis, et si Chelsea revenait avec une offre alléchante, Xavi pourrait devoir se coucher.