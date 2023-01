Afghanistan : explosion près de l’aéroport militaire de Kaboul, des victimes

Une explosion a eu lieu dimanche matin à l’entrée de l’aéroport militaire de Kaboul, tuant et blessant plusieurs personnes, a déclaré à l’AFP le porte-parole du ministère de l’Intérieur Abdul Nafy Takor.

«La cause de l’explosion n’est pas encore connue», a indiqué la même source. «Un certain nombre de nos compatriotes ont été tués et blessés dans l’explosion», a déclaré Abdul Nafy Takor, sans donner de détails sur le nombre de blessés ou de tués. Il a ajouté que les autorités enquêtaient sur l’incident.

L’aéroport militaire de Kaboul se situe à proximité de l’aéroport international de la capitale afghane et du ministère de l’Intérieur. Bien que les talibans affirment avoir amélioré la sécurité nationale depuis leur retour au pouvoir en août 2021, de nombreux attentats à la bombe et attaques ont été commis, dont beaucoup ont été revendiqués par la section locale du groupe jihadiste État islamique (EI).

Le 12 décembre, un attentat revendiqué par l’EI avait été perpétré par des hommes armés, dont certains avaient été tués, contre un hôtel de la capitale afghane abritant des hommes d’affaires chinois.

Cinq citoyens chinois avaient été blessés au cours de cet attentat. Certains résidents avaient sauté par les fenêtres de l’établissement pour échapper à l’incendie qui s’était déclaré au cours de l’attaque.

Avec AFP