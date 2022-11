Wanda Nara : elle mange l’un des repas le plus cher au monde, voici le prix

Pati Chapoy a surpris ses abonnés sur les réseaux sociaux avec une vidéo dans laquelle elle apparaît enlevant la jupe de son costume de «Coccinelle» pour dévoiler la silhouette stylisée qu’elle entretient à 73 ans, suscitant quelques compliments.

L’animatrice mexicaine reconnue pour son travail dans l’émission «Ventaneando» fait encore une fois sensation, mais cette fois ce n’est pas à cause des informations qu’elle partage et qui impliquent des célébrités mexicaines et internationales, mais parce qu’elle exhibe son ventre plat et mince silhouette.

Et c’est que, comme il est de coutume dans la plupart des programmes télévisés, les chauffeurs s’habillent pour célébrer Halloween ou Halloween, donc suivant la tradition Pati Chapoy, Pedro Sola, Linet Puente et Daniel Bisogno n’ont pas voulu rester en arrière et sont apparus à l’écran habillés comme quelques personnes célèbres.

Mais sans aucun doute, qui cette fois donne beaucoup à parler était le titre du programme, Pati Chapoy, qui en a laissé plus d’un la bouche ouverte montrant un grand corps dans un costume de «Coccinelle».

Et bien que des commentaires soient immédiatement apparus sur les réseaux sociaux dans lesquels ils affirmaient qu’elle était la «reine d’Halloween» ou que l’identité de Ladybug avait finalement été révélée, ce qui les a vraiment choqués, c’est lorsqu’elle a enlevé sa jupe pour montrer sa silhouette.

C’est à travers son profil Instagram officiel que la conductrice a été vue comme s’amusant le plus en montrant son costume coloré, alors elle a décidé de se débarrasser de la jupe montrant la silhouette stylisée qu’elle a à 73 ans, ne restant qu’avec une combinaison rouge avec détails en noir, en plus d’effectuer certains mouvements comme le personnage animé.

«Et que ceux qui ne supportent pas le supportent», «Le meilleur», «Que diriez-vous du grand corps», «Sensationnel et beau», sont quelques-uns des compliments qu’il a reçus malgré le fait que la section des commentaires est limitée.

Au cours de la même émission, Daniel Bisogno a fait sensation déguisé en Chapelier d’Alice au Pays des Merveilles, Linet Puente s’est déguisée en Reine de Cœur tandis que Pedrito Sola est tombé sous le charme de son interprétation de Mario Bros.