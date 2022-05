PSG : Keylor Navas fait une grande annonce sur son avenir

Titulaire samedi soir contre Metz (5-0), à l’occasion de la 38e et dernière journée de la saison de Ligue 1, Keylor Navas a peut-être disputé son dernier match sous les couleurs du PSG.

En effet, il se dit que les dirigeants parisiens souhaiteraient confier le poste de numéro un à Gianluigi Donnarumma. Pour autant, l’ancien portier du Real Madrid ne compte pas s’en aller cet été.

Après la rencontre face aux Grenats, le Costaricien s’est exprimé sur son avenir, envoyant un message très clair sur ses intentions.

«Est-ce que je serai là l’an prochain ? Oui oui, j’ai deux ans de plus de contrat. C’est super important pour nous. Ma famille et moi sommes contents ici, on va continuer», a-t-il indiqué au micro de Prime Vidéo. Pour rappel, Keylor Navas est encore lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024.