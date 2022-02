Paul Pogba : «Jai vu Cristiano Ronaldo, Ronaldinho et Lionel Messi mais…»

Bien qu’il ait toujours joué comme ailier, le légendaire Arjen Robben a reconnu qu’il avait grandi en admirant l’un des meilleurs avant-centres de toute l’histoire du football.

Longtemps, alors qu’il était encore actif avec le Bayern Munich, le vainqueur du triplé a été interrogé sur le nom de son plus grand héros du football. Et sans hésiter, il a avoué que le footballeur qui l’avait le plus étonné à ses débuts était l’inoubliable Romario.

«Ma plus grande idole était…», l’ont- ils élevé dans la section Portrait (2015) qu’il a complétée avec les médias officiels de l’équipe bavaroise. Et l’ancien joueur du Real Madrid, qui a également eu une liaison en Angleterre avec Chelsea, a répondu : «Romario».

Quand Robben était enfant, Romario a étonné tout le monde avec sa performance dans le football néerlandais avec le PSV Eindhoven.

Dans le club où Arjen jouera plus tard, le Brésilien a marqué 128 buts en 149 matchs, a été trois fois champion d’Eredivisie et a été trois fois meilleur marqueur de la première division néerlandaise.

Romario a marqué 55 buts au cours des 70 matchs qu’il a disputés avec l’équipe nationale brésilienne. Il reste le quatrième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe brésilienne.

Romario a été champion de la Coupe du monde, double champion de la Copa América et champion de la Coupe des Confédérations au niveau international. Une éternelle légende du jeu.