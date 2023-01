Mort de Pelé : un stade déjà rebaptisé en son nom en Afrique (photo)

Le Premier ministre du Cap-Vert, José Ulisses Correia Silva, a annoncé ce mercredi que le pays serait le premier à adhérer à la proposition de la FIFA et à mettre le nom de Pelé sur un stade de football. L’arène choisie était l’Estádio Nacional de Cabo Verde, qui sera rebaptisé Estádio Pelé.

Présent à Santos lors des funérailles du ”Roi” Pelé, le président de la Fifa a déclaré vouloir renommer un stade au nom de Pelé dans chaque pays du monde.

«Pelé est éternel. C’est normal que la Fifa lui rende hommage comme le ”Roi” le mérite. Et nous allons demander à toutes les fédérations de respecter une minute de silence et aux 211 pays qui nous soutiennent de nommer un stade au nom de Pelé.», a-t-il annoncé.

Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux ce mercredi, le Premier ministre du Cap-Vert, le Dr Ulisses Correira e Silva, a annoncé que le stade national du pays à Praia portera le nom de l’icône du football mondial Pelé et que cette décision est une conséquence directe des liens historiques que son pays partage avec le Brésil.

Lire la déclaration du Premier ministre du Cap-Vert

«Le Cap-Vert et le Brésil ont une histoire et une culture qui vont de paire, étant donné qu’il s’agit de deux pays frères, liés par la langue et des identités très similaires.

Et avec la disparition physique d’Edson Arantes de Nascimento, le roi Pelé, né citoyen brésilien, lui qui est rapidement devenu une figure planétaire, icône de masse démontrant que le Sport a le pouvoir d’unir le monde, c’est maintenant notre désir de lui rendre hommage.

Pelé était et sera toujours une référence au Brésil, dans notre monde lusophone et dans le reste du monde, étant une idole qui relie plusieurs générations.

En hommage et en reconnaissance à cette figure qui nous rend tous grands, j’exprime l’intention de nommer notre stade national, comme “Estádio Pelé”, dans une initiative à laquelle, je crois, que plusieurs pays du monde nous accompagneront.

Nous avons déjà communiqué notre intention à la FIFA, car c’est cette institution qui a lancé le défi et nous espérons pouvoir réaliser cet acte symbolique prochainement. Nous aimerions connaître votre opinion», a déclaré le Premier ministre du Cap-Vert.