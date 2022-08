Jennifer Lopez ne supporte pas les gens de ce signe du zodiaque, elle leur refuse même des emplois !

L’actrice et ancienne danseuse professionnelle, Heather Morris, a révélé comment c’était l’une des auditions pour partir en tournée avec JLo. Onvoitout vous dit tout de A à Z !

L’une des demandes de Jennifer Lopez lorsqu’elle part en tournée a été révélée, car elle assure que la chanteuse ne soutient pas les personnes de ce signe du zodiaque et leur refuse même du travail. Heather Morris a révélé comment s’est déroulée l’une des auditions pour partir en tournée avec JLo.

Heather Morris a participé au célèbre programme musical «Glee» et a travaillé pendant de nombreuses années comme danseuse professionnelle. L’actrice a assuré que Jennifer Lopez prend des décisions concernant son équipe de travail en fonction de ses signes du zodiaque.

C’est le signe du zodiaque avec lequel Jennifer Lopez refuse de travailler

C’est lors du podcast «Just Sayin’ with Justin Martindale» que Heather Morris a fait la confession choquante de Jennifer Lopez. Selon l’actrice de 35 ans, la chanteuse «On the Floor» est entrée dans la salle de bal après une longue journée de flagornerie et a dit : «Merci beaucoup les gars. Ils ont travaillé très fort. S’il y a une Vierge présente, pouvez-vous lever la main ?».

Heather Morris raconte qu’après cela, Jennifer Lopez a chuchoté quelque chose à son assistante et a dit aux danseurs qui étaient vierges : «Merci beaucoup d’être venus», puis leur a demandé de partir après une journée complète d’auditions pour Jennifer Lopez.

Bien qu’il ait avoué qu’il ne s’agissait que de rumeurs, il a assuré qu’une telle conduite était honteuse. «Ils ne vous paient pas, vous êtes là depuis 10 heures du matin et vous auditionnez jusqu’à 18 heures», a-t-il déclaré, en plus d’avouer que «les gens vous jugent tout le temps».