Rihanna : sublime, la chanteuse partage un moment romantique avec A$AP Rocky (photo)

Les sœurs Kardashian et leur mère, Kris Jenner, se sont réunies lors de l’événement de lancement de la ligne Kylie Cosmetics x Ultra Beauty organisé par Kylie Jenner.

Toutes les sœurs Kardashian sont venues à la soirée de présentation. Kourtney a été rejoint par Travis Barker, Kim est arrivée dans un look tout en spandex noir, Khloé et sa mère sont arrivées dans des tenues roses presque identiques, et Kendall portait une magnifique robe imprimée.

De son côté, Kylie portait une robe sensuelle à manches longues et une jupe courte au décolleté déboutonné. Il a posé avec sa fille Stormi comme on peut le voir dans une vidéo partagée sur son compte Instagram officiel.

Pour enregistrer l’événement, les sœurs ont partagé la photo de famille de l’événement. La deuxième saison de l’émission de téléréalité «The Kardashians», dans laquelle les mondains donnent un échantillon de leur intimité, sera diffusée le 22 septembre sur Star Plus.

