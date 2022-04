Ferguson avoue la vérité : «L’Afrique ne gagnera jamais la Coupe du Monde parce que…»

Sir Alex Ferguson est l’un des entraîneurs du football qui ont laissé leurs empreintes. L’Ecossais a encadré Manchester United, club avec lequel il a remporté plusieurs trophées notamment en Premier League mais aussi en Ligue des Champions.

Sir Alex Ferguson, durant la Coupe du Monde 2018, a déclaré que l’Afrique ne remportera jamais une Coupe du Monde. Pour lui, ce n’est pas uniquement la force physique qui permet de faire de grands résultats dans le football moderne aujourd’hui.

«C’est très flagrant ! Les africains sont naturellement des footballeurs très forts, très athlétiques. Mais dans le football, il n’y a pas que la force. Dans les catégories d’âges, les équipes africaines impressionnent et gagnent parfois les tournois.

La force que ces joueurs dégagent à leur jeune âge est impressionnante. Mais après, quand il s’agit de confirmer sur la durée, ça devient très compliqué et ils n’arrivent pas non plus à faire une grande carrière.

De toute évidence, le football africain mérite d’être repensé sinon ils leur seront difficiles de remporter la coupe du monde un jour», a-t-il déclaré dans les médias britanniques.