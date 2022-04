Xavi avoue : «Pas Cristiano et Benzema. J’aurais aimé diriger cette légende du Real…»

L’industrie cinématographique continue d’annuler ou de suspendre les projets de l’acteur pour son agression contre l’humoriste lors de la cérémonie des Oscars.

Personne ne le relie à l’incident, mais la vérité est qu’il survole chacun des projets de Will Simth qui tombent comme des fruits mûrs.

Désormais, l’épisode grotesque de la cérémonie des Oscars est bien connu dans le monde entier : une blague malheureuse de Chris Rock sur Jada Pinkett, qui souffre d’alopécie, a provoqué une réaction démesurée de Will Smith, qui a giflé l’humoriste sans ménagement.

Depuis, l’acteur américain vit un véritable calvaire . Soumis au ridicule public et puni par l’Académie, Will Smith subit dans sa chair le fléau de la culture dite de l’annulation.

Une pratique de plus en plus répandue qui, à des fins pratiques, signifie l’ostracisme pour ceux qui la subissent pour une action ou un commentaire jugé inapproprié.

Et dans ceux-ci se trouve Will Smith. «Ce n’est pas encore de la kryptonite . Il doit s’asseoir sur le banc des accusés pendant un certain temps, mais tout cela passera», a déclaré un cadre d’un studio de cinéma consulté par The Hollywood Reporter il y a quelques semaines, mais la vérité est que personne ne veut de comptes avec l’acteur dans ces moments-là.

La publication nord-américaine s’est déjà fait l’écho du fait que Netflix avait arrêté la pré-production du film d’action Netflix mettant en vedette Smith, Fast and Loose.

De plus, il s’est également avéré que l’acteur avait reçu 40 pages de scénario pour un quatrième opus à venir de la franchise Bad Boys, mais Sony a également choisi de mettre de côté ce blockbuster.

On ne sait pas non plus ce qui se passera avec Emancipation, dans lequel Will Smith incarne un esclave en fuite s’échappant des marais de la Louisiane.

Le film réalisé par Antoine Fuqua est actuellement en post-production et devrait être diffusé sur Apple TV+ en 2022, mais aucune date de sortie n’a encore été fixée.

De nouveaux projets en question

Plus récemment, Netflix semble également avoir mis au congélateur la deuxième partie de Bright, un film mettant en vedette Smith qui mélange le genre policier et la fantasy épique avec des résultats surprenants.

Et Disney a été le dernier à sauter dans le train des «annuleurs» puisqu’il a retardé le début du tournage de Pole to Pole, qui devait être la troisième collaboration de Will Smith avec Disney+ après Our Planet et Welcome to Earth, docu-séries réalisées par l’acteur de la plateforme de streaming.

Ainsi, alors que Will Smith doit continuer à faire face aux conséquences de son incontinence, Chris Rock, l’autre grand protagoniste de l’événement avec la permission de Jada Pinkett, augmente sa cache et grossit son compte en banque.

La gifle a éclipsé une blague probablement aussi déplacée que fructueuse qui finira sans doute par marquer sa carrière également, bien qu’elle ne soit pas lésée comme celle de Will Smirh. Avec un Oscar, mais «annulé».