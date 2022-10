Elle avoue enfin la vérité : «Je n’ai pas peur de le dire. J’ai baissé mon pantalon et Cristiano Ronaldo m’a…»

La portugaise Natacha Rodriguez raconte son anecdote avec Cristiano Ronaldo. Elle a affirmé qu’elle avait passé la nuit avec l’attaquant de Manchester United Cristiano Ronaldo.

Rodriguez affirme qu’après deux mois de messagerie, le couple a couché ensemble peu de temps après que Ronaldo ait rencontré sa partenaire actuelle, Georgina Rodriguez.

«Il était 1h du matin et je lui ai envoyé une photo de mes fesses avec les mots ‘Enormous kiss’ en guise de blague», a déclaré Rodriguez au Sun. «Je n’aurais jamais pensé qu’il répondrait. Mais à 6 heures du matin, il m’a envoy un message et les choses sont parties de là. Avec le recul, j’aurais aimé ne pas l’avoir fait.»

Les choses ont commencé en 2015 alors que Ronaldo était encore en couple avec Irina Shayk. «Je n’arrivais pas à croire que j’entrais dans l’appartement de Cristiano Ronaldo», a-t-elle ajouté. «Mon cœur battait la chamade mais il était très gentil et gentil et m’a dit d’agir comme si j’étais chez moi».

«J’ai enlevé mes chaussures et je me suis versé un jus avant de m’asseoir à côté de lui. Nous avons parlé de son appartement et d’où je venais. J’ai ensuite pris les devants, je me suis levé, j’ai baissé mon pantalon et je me suis penché pour lui montrer mes fesses. Il l’a frappé et a dit qu’il adorait ça».

Selon Rodriguez, Ronaldo a envoyé un message après que le couple ait couché ensemble en mars 2017. «J’ai bien aimé. Nous nous reverrons un jour. Top secret, s’il vous plaît. Bisous», a-t-il écrit. Ronaldo a ensuite coupé le contact, la bloquant sur toutes les plateformes et elle pense qu’il pourrait faire de même avec son partenaire actuel.

Natacha se sent déçue

«Cristiano m’a laissé tomber comme une brique et il pourrait faire la même chose avec Georgina», a-t-elle déclaré. «Ils disent que les léopards ne changent jamais de place et que les footballeurs professionnels attirent beaucoup l’attention des belles femmes qui se jettent sur eux. Ce sera la même chose à Manchester qu’en Europe».

«Cristiano serait une bonne prise pour n’importe qui et Georgina doit garder un œil sur lui s’il doit y avoir de la confiance entre eux et un avenir pour eux. J’ai été blessé par la façon dont il m’a largué en me bloquant sur Instagram après que nous ayons couché ensemble, et ça fait toujours mal maintenant».

«Il y aura toujours un avant et un après dans ma vie avec Cristiano et le sentiment qu’il aurait pu y avoir plus pour nous, même si nous n’avons pas fini par devenir petit ami et petite amie».

Malgré l’incident, elle a souhaité à Ronaldo une vie heureuse

«J’ai lu que Cristiano a re-signé pour Manchester United et je suis heureuse pour lui. Je pense que Georgina voudra et devrait déménager en Grande-Bretagne avec lui», a-t-elle conclu. «Malgré ce qui s’est passé avec nous, j’espère et je prie pour qu’ils restent ensemble et qu’ils restent amoureux».

«Ils semblent former le couple parfait et, malgré tout, je pense que Cristiano aurait pu changer en tant que personne et partenaire. Sa famille s’est agrandie et il est plus âgé et plus sage».