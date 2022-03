Côte d’Ivoire : Didier Drogba s’affiche avec sa nouvelle compagne Gabrielle Lemaire (photo)

Pendant longtemps, alors qu’il faisait encore partie du Bayern Munich, David Alaba a joué le rôle principal dans une conversation dans laquelle Odell Beckham Jr, star de la NFL, lui a demandé de mentionner le footballeur le plus difficile qu’il ait affronté jusqu’à ce moment au plus haut niveau du élite.

Et même s’il avait déjà dû affronter Lionel Messi, le capitaine de l’équipe nationale autrichienne, qui se démarque actuellement avec le Real Madrid, s’est retrouvé avec la force physique de Cristiano Ronaldo.

Le double triple vainqueur a ouvertement admis que personne ne passe un bon moment lorsqu’il s’agit de batailles aériennes contre le meilleur buteur de tous les temps du football professionnel.

«Qui est le footballeur le plus difficile que vous ayez eu à défendre ?», lui a demandé Odell dans une vidéo (2016) publiée sur la chaîne officielle du géant bavarois. Et le double champion de l’UEFA Champions League a simplement répondu : «Cristiano. Il est très grand et peut sauter très haut. Croyez-moi, il n’est pas humain.»

À une autre occasion, David avait également placé Messi comme l’un des adversaires les plus coriaces qu’il ait jamais rencontrés. Cependant, lors de cette conversation en tête-à-tête, il a opté pour la complexité d’essayer de défendre un attaquant qui a tant de ressources pour faire la différence comme Cristiano Ronaldo.