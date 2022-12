CdM 2022 : le message de Samuel Eto’o à sa mère après la victoire du Cameroun face au Brésil

Il semble que la relation entre Gerard Piqué et Clara Chía Martí va de mieux en mieux. Selon les dernières rumeurs, le nouveau couple envisage se marier le jour de l’anniversaire de Shakira.

Le footballeur a été vu comme le plus heureux à côté de sa nouvelle petite amie, quoi qu’ils disent, et même en laissant derrière lui toute son histoire avec Shakira. À tel point qu’il aurait pu avoir dans ses plans d’officialiser sa relation avec la jeune étudiante et marcher dans l’allée avec elle. Mais dans un avenir très proche, ou du moins c’est ce que dit Mhoni Vidente.

Dans l’une de ses prédictions, la diseuse de bonne aventure cubaine populaire a prédit que Gérard et Clara se marieraient en 2023. Ce qui signifierait que bientôt, selon Mhoni, nous aurions la nouvelle que le Catalan a posé à sa jeune petite amie la grande question de savoir s’il elle veut l’épouser.

Mhoni a également déclaré que la date du mariage serait le 2 février le même jour que l’anniversaire de Shakira. «La lettre de la star et du fou sort, il prépare déjà un mariage, avec ses parents, des amis de Barcelone et il a déjà marqué une distance avec Shakira, mais pas avec ses enfants. Piqué va être papa avec Clara Chía et il se marie le 2 février 2023 et l’histoire est finie».

Le 2 février n’est pas seulement l’anniversaire de Shakira, mais aussi Piqué lui-même, qui soufflera 36 bougies ce jour-là. Par conséquent, il est probable qu’il choisisse ce jour pour se marier car il est important pour lui. Maintenant, si la prédiction de Mhoni Vidente est vraie, se pourrait-il que Piqué choisisse réellement le 2 février, sachant que c’est pas bon pour Shakira.