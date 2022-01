Cameroun – Samuel Eto’o : «C’est la légende africaine la plus sous-côtée»

Ronaldinho est toujours transparent et direct. C’est pourquoi il n’a aucun problème à répondre aux questions qu’on lui pose. Même si elle est liée à l’un de ses anciens clubs ou à des collègues qu’il considère comme des amis.

Dans une interview pour ESPN Brésil, Dinho a été mis sur la sellette. On lui a demandé de choisir un trident entre MSN et celui qu’il formait avec Eto’o et Messi il y a quelques années.

Bien qu’il ait souligné les réalisations de chaque trident, le footballeur brésilien historique n’a pu s’empêcher de choisir celui qui a redonné le sourire au FC Barcelone il y a plus de dix ans

«Les deux tridents ont marqué l’histoire de leur passage au club. Chacun en son temps a fait très bien. Mais je préfère le mien avec Eto’o et Messi (rires)».

Ronaldinho, qui était en France en 2017 pour être honoré par le PSG, a également parlé de son compatriote Neymar. Il a réaffirmé que le Brésil le considère comme le futur meilleur joueur du monde.

«Neymar est déjà parmi les meilleurs du monde. Nous les Brésiliens espérons vraiment qu’il puisse devenir le meilleur du monde. J’ai hâte de voir ça.»

Ronaldinho et Eto’o sont loin des records individuels et collectifs de la MSN. Cependant, on se souviendra toujours d’eux pour avoir joué un rôle clé dans la reconstruction du FC Barcelone. Ils ont redonné le sourire à un club qui connaissait de nombreuses complications avant leur arrivée.