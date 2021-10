Zahara Jolie-Pitt porte la robe Elie Saab Couture Oscars 2014 de maman Angelina à l’avant-première de «Eternals»

Zahara Jolie-Pitt s’est démarquée lors de l’avant-première de «Eternals» à Los Angeles, prenant la place de maman Angelina Jolie dans l’ancienne robe haute couture Elie Saab de l’actrice.

Telle mère telle fille! Zahara Jolie-Pitt, 16 ans, a brillé lors de la première mondiale d’Eternals le lundi 18 octobre dans une robe couture Elie Saab — celle que portait autrefois sa maman, Angelina Jolie, 46 ans, aux Oscars 2014 !

Pour l’événement, qui a lancé le dernier film Marvel à Los Angeles, Zahara s’est présentée dans la fabuleuse robe avec sa mère et quatre autres frères et sœurs, Maddox, 19 ans, Shiloh, 15 ans, Vivienne, 13 ans, et Knox, 13 ans, que maman Angelina partage avec ex Brad Pitt, 57 ans.

L’étonnante Elie Saab est issue de la collection Haute Couture Automne/Hiver 2013 du créateur, avec une texture transparente sur le haut, des manches longues et des ornements argentés étincelants de la tête aux pieds.

Comme sa mère aux Oscars, Zahara a serré le style à la taille avec une fine ceinture en cuir et portait des clous étincelants à ses oreilles pour compléter le look.

Pour l’affaire de famille, Angelina s’est également démarquée dans une robe bouffante de couleur taupe, accessoirisant son look avec des bracelets et des bagues en or.

En plus de son moment sur le tapis rouge, Zahara suit les traces élégantes de sa mère depuis un certain temps, portant récemment une robe vibrante et colorée tout en sortant avec la famille en juillet et arborant de belles tresses et un haut de style paysan de couleur mauve pour un Concert de Ziggy Marley en août. L’adolescente a assisté à ces deux sorties avec maman Angelina et ses frères et sœurs. Ils sont une unité familiale proche!

Pour la bataille en cours entre Brad et Angelina pour la garde de leurs cinq enfants mineurs, dont Zahara et ses frères et sœurs, Pax, Shiloh et les jumeaux Knox et Vivienne, Angelina pourrait en fait mener le combat sur un terrain plus élevé et plus compliqué.

Le fils aîné de l’ancien couple, Maddox, 19 ans, est un adulte légal et n’est donc plus soumis à la bataille pour la garde. Des sources ont confirmé à HollywoodLife en mai 2021 que le juge John Ouderkirk, le juge qui a épousé Jolie et Pitt en 2014, a provisoirement accordé la garde

Angelina a continué de lutter contre cette décision et a opté pour la garde à vue, s’adressant même à la cour d’appel du deuxième district de Californie pour faire retirer Ouderkirk.

Si elle perd, elle pourrait «faire appel de l’appel», a déclaré à HollywoodLife l’avocate en droit de la famille Sabrina Shaheen Cronin, JD, MBA, portant la bataille jusqu’à la Cour suprême.