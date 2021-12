Xavi surprend tout le monde et demande un ancien du Real Madrid pour Barcelone

L’entraîneur du FC Barcelone veut continuer à renforcer l’équipe pour la saison prochaine et a demandé à la direction un attaquant avec un passé au Real Madrid.

Après avoir incorporé Ferran Torres, qui ne peut toujours pas s’inscrire en raison du fair-play financier, Barcelone ne s’est pas retiré du marché des transferts car l’entraîneur, Xavi Hernandez, a demandé à la direction de faire un effort pour ajouter un attaquant plus, surprenant tout le monde avec le nom qu’il a mettre sur la table.

Celui choisi par l’ancien milieu de terrain des Blaugrana n’est autre qu’Álvaro Morata, qui a fait ses débuts en première division avec le maillot du Real Madrid, club dans lequel il est arrivé dans sa jeunesse.

Selon le journal Marca, l’intérêt du Barça pour l’attaquant espagnol est ancien puisqu’il était sur le point de le rejoindre lorsque le président était Josep María Bartomeu, mais finalement les négociations ont échoué.

Pour l’instant, le principal problème est le salaire du footballeur, puisque le club devra se débarrasser de certains contrats élevés de l’équipe première pour pouvoir respecter le fair-play financier.

Si l’opération est réalisée, Morata rejoindrait un club sélect auquel n’appartiennent aujourd’hui que deux personnes : ayant joué avec les trois maillots des plus grands clubs d’Espagne, le Real Madrid, Barcelone et l’Atlético de Madrid. Les seuls privilégiés de l’histoire sont Bernd Schuster et Miquel Soler.