Wanda Nara : la femme de Mauro Icardi envoie un message à son ex

Le feuilleton de la rupture, de la réconciliation et du probable divorce entre les deux tourtereaux préférés du football, Wanda Nara et Mauro Icardi, a pris une nouvelle tournure cette semaine.

La femme d’affaires argentine a en effet choisi ce moment de délicate agitation romantique pour afficher une publication romantique et nostalgique de son ex, Maxi Lopez.

La tigresse, qui a récemment découvert les vidéos hot de la maîtresse de son mari, a commodément oublié le fait qu’elle a quitté Lopez de manière sensationnelle pour se mettre avec Icardi, Wanda semble maintenant dépeindre une période plus heureuse de sa vie en utilisant des photos Instagram téléchargées stratégiquement.

Les photos stratégiques de Wanda Nara

La photo montre Wanda et Maxi avec tous les enfants qu’ils ont ensemble, et la photo, on peut le dire, dépeint une certain bonne humeur parce les protagonistes sautent tous en l’air au moment de la capture.

Dans le sillage de la folie impliquant Wanda et Icardi, Lopez est intervenu et a gardé les enfants pendant plusieurs jours, ce dont Nara a été extrêmement reconnaissante, signifiant qu’elle a peut-être perdu un autre mari, mais qu’elle a redécouvert un ami.