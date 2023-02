Wanda Nara : elle partage une image de Mauro Icardi et crée une nouvelle polémique

Wanda Nara et Mauro Icardi sont au centre de la tempête et après des rumeurs d’infidélité, mais une nouvelle publication de la femme d’affaires montrerait le rapprochement entre eux.

La femme d’affaires se rend à Istanbul et a partagé des images de ce vol qui la conduirait dans la ville où travaille actuellement l’athlète. Mais non seulement ce voyage marque que le couple se rapproche, mais aussi l’image que Wanda Nara partageait de son ex-mari.

La déesse a mis en ligne une image du joueur de Galatasaray sur ses Insta Stories qui met en lumière la performance d’Icardi : «Super star», a écrit Wanda Nara pour qualifier son ex-mari. Plus tard, Wanda Nara a partagé plus de cartes postales du vol luxueux vers la ville turque avec ses enfants Constantino, Benedicto, Francesca et Isabella et sans Valentino, l’aîné.