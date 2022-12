Vladimir Poutine : «Ce qui se passe en Ukraine est une tragédie, mais ce n’est pas notre faute…»

Le mariage parfait est-il terminé ? Jennifer Lopez et Ben Affleck ont maintenu un mariage qui a été impliqué dans diverses controverses. Malgré le peu de temps qu’ils ont été mariés, le couple a déjà fait face à des centaines de rumeurs de disputes prétendument sur le tabagisme de l’acteur et le côté dominant du chanteur. Cependant, la nouvelle théorie indiquerait une situation plus forte entre eux.

Comme l’ont révélé divers médias nationaux, Ben Affleck aurait pu tromper Jennifer Lopez avec au moins 2 femmes. Qui sont-ils? Nous vous disons tout ce que nous savons.

Ben Affleck a rompu une promesse ferme qu’il avait faite à JLo

Il y a quelques jours, certains médias rapportaient que le couple pourrait éventuellement avoir un combat acharné car Ben Affleck aurait rompu une promesse qu’il avait faite à Jennifer Lopez le jour de son mariage.

Que t’a-t-il promis ? Le protagoniste de «Batman» a un problème avec le tabac, il aurait donc fait savoir à sa femme qu’il ne fumerait plus pour prendre soin de sa santé.

Cependant, Affleck a été vu dans une station-service en train de fumer, une situation qui ne serait pas agréable pour JLo.

Ben Affleck aurait trompé Jennifer Lopez avec 2 femmes, selon les rumeurs

Une goutte s’ajoute au verre de la relation controversée entre célébrités, puisque les médias affirment que Ben aurait été infidèle à la «diva du Bronx» avec au moins 2 femmes, après leur mariage il y a quelques mois.

Alors qu’ils sauvent, les personnes prétendument impliquées seraient étonnamment l’ ex-femme de Ben et mère de ses 3 enfants : Jennifer Garner.

Cette situation serait complexe car Garner et Lopez entretiennent de très bonnes relations et se seraient même préparés à avoir un échange à Noël.

Qui en plus de Jennifer Garner aurait pu faire partie de la liste des personnes avec qui l’acteur a trahi JLo aurait été la chanteuse avec Lindsay Shookus.

A noter qu’à ce jour cette information n’a été confirmée par aucune des personnes impliquées et Jennifer Lopez continue de montrer son amour pour son mari, à tel point que cette semaine encore ils ont été vus très amoureux lors d’une fête de Noël.

Et vous pensez-vous? Pensez-vous que Ben Affleck serait capable de tromper Jennifer Lopez quelques mois seulement après son mariage ?