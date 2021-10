Un homme condamné à 160 ans de prison

Le Portugais de 36 ans a dépassé Sergio Ramos, qui a disputé 180 matches avec le maillot de l’Espagne, et est devenu l’Européen avec le plus de matches joués dans son équipe nationale.

Cristiano Ronaldo continue de battre des records où qu’il se trouve et a maintenant réussi à devenir le joueur avec le plus de matches au niveau de l’équipe nationale, après avoir vu une activité au Portugal contre le Qatar, où il a même marqué un but.

A travers ses réseaux, le Portugais Cristiano Ronaldo a célébré cette nouvelle étape de sa carrière avec un message émouvant dans lequel il vantait les deux titres qu’il a remportés avec l’équipe nationale du Portugal, l’Eurocup et l’UEFA Nations League.

De plus, Cristiano Ronaldo a également célébré avoir marqué 46 équipes différentes tout au long de sa carrière, une marque qu’il a assuré qu’il ne rêvait même pas de pouvoir atteindre à ses débuts.

«Les records sont toujours exceptionnels, mais ceux qui tombent au service de notre équipe acquièrent une dimension particulière. 181 matchs avec le maillot des quinas, c’est 181 raisons d’être fier ! Et marquer contre 46 pays différents est quelque chose que je n’aurais jamais pensé possible. Ne nous arrêtons pas là, battons-nous pour plus ! Forcer le Portugal!», a-t-il commenté sur son post.