Uche Maduagwu : l’acteur nigérian tacle sèchement la chanteuse Nicki Minaj

L’acteur Uche Maduagwu a réprimandé la rappeuse américaine Nicki Minaj pour ses photos d’anniversaire, lui demandant ce qu’elle enseigne aux enfants en tant que mère et épouse lui disant que c’est moralement mal de sa part de partager de telles images.

Uche Maduagwu a posté sur sa page en disant que les photos partagées par Nicki Minaj sont une honte monumentale pour la patrie et en tant que mère et femme mariée, cela ne montre pas du tout de maturité en lui demandant d’arrêter d’égarer les enfants.

Selon lui, les mères au Nigeria pleurent sur sa photo et ne veulent pas que leurs enfants imitent cette tendance insensée car à 39 ans, si une épouse et une mère sortent comme ça sur les réseaux sociaux, c’est dérangeant surtout quand il n’y a aucun message positif.

En tant qu’épouse et mère, on ne s’attend pas à ce que vous partagiez de telles photos ici en Afrique mais heureusement pour Nicki Minaj, elle peut faire ce qu’elle veut à condition que ce ne soit pas contre les lois de l’Amérique et que le partage sur Instagram soit son choix puisque c’est sa page mais elle a besoin de savoir que les enfants l’admirent et qu’ils doivent façonner certains des messages qu’elle publie.

«Chère NickiMinaj, cette #photo d’anniversaire est une honte monumentale pour la mère patrie #Afrique, ma fille d’oncle qui n’a que 19 ans a pleuré amèrement après avoir vu cette #photo américaine impie #photo de toi. En tant que #maman et femme #MARIÉE, cela ne montre pas du tout la MATURITÉ, en ce moment les mères au #Nigeria pleurent sur ces #photos et ne veulent pas que leurs enfants imitent cette tendance insensée, si à 39 ans une #femme et une mère continuent sort sur les réseaux sociaux comme ça, jésus a pleuré #nickiminaj #instavid #ny #share #birthday #repost