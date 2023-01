Triste récit : «à l’âge de 9 ans, j’ai subi des violences conjugales»

La Tora de Gran Hermano a ouvert son cœur pour raconter l’expérience la plus traumatisante de toute sa vie. La participante a avoué comment était l’abus qu’il a subi d’un parent à l’âge de 9 ans.

Loin de la frivolité, des bagarres sans rime ni raison, des conflits quotidiens dus au confinement volontaire, Big Brother vient de vivre un épisode émotionnel très fort. La Tora a rassemblé son courage pour raconter son histoire la plus triste, qui fait référence à la maltraitance des enfants.

Lucila a rassemblé son courage et devant tous ses collègues et les millions de téléspectateurs, elle s’est lancée dans une narration détaillée du traumatisme le plus horrible qu’une personne puisse traverser, qui est lié à briser son innocence et à briser toutes les limites de la raison avec une fille de neuf ans

Assise sur le fauteuil du salon, La Tora, qui a été sauvée par Nacho de la plaque, a commencé son histoire par le facteur le plus glaçant de cette violation dure, injuste et répréhensible : «À l’âge de neuf ans, j’ai subi des violences conjugales. Un membre de son entourage a commis un crime répugnant, qui mériterait une profonde punition».

Plongée dans une mer de larmes, Lucila a poursuivi son témoignage courageux et précisé les difficultés qu’elle a traversées à cause d’un tel événement : «Je ne l’ai dit qu’à 24 ans, je ne l’ai pas dit pour protéger le gars de ma famille et moi nous sommes sentis coupables de ce qu’il m’était arrivé».

Les bosses dans son subconscient l’ont amenée à d’autres circonstances défavorables, c’est pourquoi la participante a déclaré : «Sur la base de cet abus, je me suis réunie avec les pires et les meilleures personnes. J’avais un copain qui était même dans le paco et j’étais dans n’importe qui. Il a réussi à me séparer de lui et je rentre dans la nuit».

Cette épreuve interne a affecté sa stabilité à des limites plus délicates, pour lesquelles La Tora a avoué: «Chaque semaine, chaque jour dans l’alcool et le sexe facile, c’était comme une auto-punition. A un moment, ma vie n’en pouvait plus et c’était comme celle de cette vie, la nuit, ou mourir».

«J’ai pensé à me suicider. J’ai appelé ma meilleure amie et lui ai dit que je voulais mourir. Ma meilleure amie est venue, nous avons parlé, elle m’a calmé». Tout comme il a décrit la force qui semblait communiquer ses abus.

«Le moment est venu de le dire à mes parents, c’était la plus grande peur que j’avais parce que j’ai toujours voulu m’occuper d’eux et je me suis toujours sentie très coupable. Je viens d’en raconter certaines cette année et d’autres il y a peu», a-t-elle précisé.