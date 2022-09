Totti parle de son divorce avec sa femme : «J’ai regardé son téléphone portable et j’ai lu…»

Francesco Totti a parlé de sa rupture avec Ilary Blasi et de sa romance avec Noemi Bocchi dans une interview où il a été honnête avec Corriere della Sera.

Le numéro 10 et ancien capitaine de l’AS Roma a assuré qu’il n’était pas le premier à trahir sa femme. «Ce n’est pas vrai que j’ai été le premier à trahir. J’ai dit que je n’allais pas parler et je ne l’ai pas fait, mais j’ai lu trop de mensonges ces dernières semaines. Des fake news, certaines ont même fait souffrir mes enfants», a-t-il déclaré. a dit.

De plus, Totti a averti qu’il ne ferait plus de déclarations pour protéger ses enfants. La crise a commencé au printemps de l’année dernière, selon l’ancien footballeur italien. «La vraie crise a éclaté entre mars et avril de l’année dernière. Mais j’avais longtemps souffert. J’ai vécu une période difficile, d’abord parce que j’ai arrêté de jouer et ensuite est venu le décès de mon père du Covid».

«J’ai aussi eu un dur avec Covid pendant 15 jours. Pourtant, ma femme, quand j’avais le plus besoin d’elle, n’était pas là. Quand ça casse, ça casse en deux : 50 et 50. J’aurais dû être plus avec elle», avoue-t-il. Des rumeurs sur la possible infidélité de sa femme ont commencé à lui parvenir l’été dernier.