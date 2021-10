Thomas Tuchel : son assistant explique pourquoi Chelsea ne peut pas conserver son titre de Ligue des champions

L’ancien secrétaire d’État Colin Powell est décédé lundi matin à 84 ans, des suites de complications liées au covid-19. Des personnalités politiques des deux côtés de l’allée ont rendu hommage à l’ancien général.

Après l’annonce de la mort de Colin Powell des complications du covid-19 le lundi 18 octobre, de nombreuses personnalités politiques influentes ont rendu hommage à l’ancien secrétaire d’État, qui a servi sous l’administration de l’ancien président George W. Bush.

En plus d’être un membre de haut rang du cabinet à une époque cruciale de l’histoire moderne, Powell a également été le premier secrétaire d’État afro-américain. Les démocrates et les républicains ont présenté leurs condoléances après son décès.

La famille de Powell a annoncé son décès dans une publication sur Facebook. «Le général Colin L. Powell, ancien secrétaire d’État américain et président des chefs d’état-major interarmées, est décédé ce matin des suites de complications liées à Covid 19. Il était complètement vacciné. Nous tenons à remercier le personnel médical du Walter Reed National Medical Center pour leur traitement attentionné. Nous avons perdu un mari, un père, un grand-père et un grand Américain remarquables et aimants», a déclaré la famille.

En tant que membre du cabinet de l’ancien président, Bush a écrit un hommage pour pleurer la mort de Powell et présenter ses condoléances à sa famille, tout en notant les nombreux postes de haut niveau qu’il a occupés sous différents présidents.

«Laura et moi sommes profondément attristés par le décès de Colin Powell. Il était un grand fonctionnaire, à commencer par son temps de soldat au Vietnam. De nombreux présidents se sont appuyés sur les conseils et l’expérience du général Powell», a déclaré l’ancien président dans un communiqué publié sur le site Internet de son centre présidentiel.

«Il était un tel favori des présidents qu’il a remporté la Médaille présidentielle de la liberté – à deux reprises. Il était très respecté au pays et à l’étranger. Et le plus important, Colin était un père de famille et un ami. Laura et moi adressons à Alma et à leurs enfants nos plus sincères condoléances alors qu’ils se souviennent de la vie d’un grand homme.

Bush n’était pas le seul ancien président à honorer Powell. Jimmy Carter a également évoqué les réalisations du général à la retraite dans un communiqué.

«Un vrai patriote et fonctionnaire, nous avons été honorés de travailler à ses côtés pour renforcer les communautés aux États-Unis, aider à résoudre le conflit en Haïti et observer les élections en Jamaïque», a déclaré Carter, via ABC News. «Son courage et son intégrité seront une inspiration pour les générations à venir.

L’ancien président Barack Obama a également présenté ses condoléances à la famille de Powell dans un communiqué, où il a évoqué l’ancien secrétaire d’État et son impact.

«Il a compris ce qu’il y avait de mieux dans ce pays et a essayé d’aligner sa propre vie, sa carrière et ses déclarations publiques sur cet idéal. C’est pourquoi, pour toutes les batailles qu’il a menées et les problèmes qu’il a résolus, Michelle et moi regarderons toujours le général Powell comme un exemple de ce que l’Amérique – et les Américains – peuvent et doivent être si nous voulons rester le dernier, le meilleur espoir de la terre», a-t-il dit en partie.

General Colin Powell understood what was best in this country, and tried to bring his own life, career, and public statements in line with that ideal. Michelle and I will always look to him as an example of what America—and Americans—can and should be. pic.twitter.com/vSxTbUE5aR — Barack Obama (@BarackObama) October 18, 2021

Alors que Powell était républicain pendant une grande partie de sa carrière, de nombreux démocrates ont pleuré sa mort sur Twitter, parmi lesquels l’activiste et ancienne candidate au poste de gouverneur de Géorgie Stacey Abrams.

Elle a écrit que Powell «a dirigé avec intégrité, a admis sa faillibilité et a défendu la démocratie» dans un tweet. Parmi les autres démocrates qui ont rendu hommage à l’ancien président du JCS, citons la sénatrice du Minnesota Amy Klobuchar.

«Colin Powell n’a jamais cessé de servir lorsqu’il a pris sa retraite de l’armée et du gouvernement. Il a tellement consacré aux enfants de notre nation avec America’s Promise», a-t-elle écrit.

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a également partagé des paroles aimables à propos de Powell. «C’était un pionnier qui incarnait le service public et qui était motivé par le respect des valeurs américaines, et non d’un parti politique», a-t-elle écrit.

Outre ceux qui ont simplement partagé leurs condoléances, le membre du Congrès de New York Jamaal Bowman et le président du DNC Jaime Harrison ont tous deux noté à quel point Powell les avait motivés lorsqu’ils étaient plus jeunes.

«En tant qu’homme noir essayant juste de comprendre le monde, Colin Powell était une inspiration. Il était originaire de New York, est allé au City College et a atteint les plus hauts rangs de notre pays», a tweeté Bowman.

«Colin Powell était un homme d’État qui mettait son pays et sa famille au-dessus de tout. En tant que jeune homme noir, il m’a inspiré et a montré qu’il n’y a pas de limites à ce que nous pouvons être ou réaliser», a écrit Jaime.

Naturellement, il y avait aussi beaucoup de républicains qui ont également loué les réalisations de Powell. Le sénateur de l’Utah et ancien candidat à la présidence Mitt Romney a écrit un puissant hommage à l’ancien secrétaire d’État.

«Aujourd’hui, la nation a perdu un homme au courage inébranlable et un champion de caractère. Homme d’État et pionnier, dévoué à l’Amérique et à la cause de la liberté, l’héritage de service et d’honneur de Colin Powell inspirera longtemps», a-t-il déclaré.

Ancien maire de New York et avocat de l’ancien président Donald Trump, Rudy Giuliani a expliqué qu’il avait déjà demandé à Powell de se présenter à la présidence dans les années 1990.

Outre les politiciens, de nombreuses autres personnalités politiques ont honoré Powell après l’annonce de sa mort. Le révérend Al Sharpton a écrit que même si les deux «étaient en désaccord» souvent, il respectait toujours Powell. Le colonel Alexander Vindman a réfléchi à ses réalisations militaires.

«Colin Powell était l’incarnation même du soldat-homme d’État. D’accord avec lui ou non, c’était un patriote engagé dans le service public et faisant de son mieux pour faire avancer les intérêts américains. Il a laissé une marque indélébile sur l’armée américaine et cette nation. Que sa mémoire soit une bénédiction», a tweeté Vindman.