Thibaut Courtois a révélé son «secret» pour arrêter le penalty de Lionel Messi en UEFA Champions League

Il n’est jamais facile d’enregistrer un penalty, surtout lorsque vous affrontez Lionel Messi, le plus grand vainqueur du Ballon d’Or, lors d’une soirée d’UEFA Champions League.

Thibaut Courtois l’a eu mardi dernier. Et le «secret» derrière cet arrêt était dans l’étude et le jeu psychologique.

Le gardien belge savait que ces derniers temps, le génie argentin avait raté les tirs au but en bottant à droite du gardien. Alors, pensant que les 30 avaient aussi cela en tête, il a écarté cette zone.

Puis, comme il s’agissait d’un match à enjeux élevés, La Jirafa lui a retiré l’option de botter le centre. Et bien, avec la droite et le centre hors de combat, le né en 1992 a choisi sa gauche. Et le pari est réussi.

«Je pense que le penalty était un peu stupide parce que Mbappe allait large, je ne pense pas – sur ce jeu – cela pourrait être dangereux. Au penalty, on l’a étudié (Messi). Il a raté quelques coups de pied à droite au cours de la dernière année et demie, alors j’ai pensé qu’il allait aller à gauche. Dans un gros match, je ne l’ai pas vu frapper au centre. C’était essentiellement», a déclaré le gardien du Real Madrid, dans une interview pour beIN Sports.