Sorti des soins intensifs, Pelé est «prêt à jouer 90 minutes, plus les prolongations»

Kelly, la fille de Pelé, a confirmé sur ses réseaux sociaux que la star brésilienne est sur le point de quitter l’unité de soins intensifs.

Pelé va quitter l’unité de soins intensifs de l’hôpital Albert Einstein de São Paulo dans les prochains jours, après avoir subi une intervention chirurgicale pour retirer une tumeur du côlon, comme l’a annoncé aujourd’hui sa fille Kelly sur les réseaux sociaux.

Pelé, 80 ans, triple vainqueur de la Coupe du monde, «n’a plus mal et de bonne humeur et sera transféré dans une pièce normale dans un jour ou deux, puis il rentrera chez lui», a déclaré la fille sur son compte Instagram.

«Mon père est fort et têtu, avec le soutien et les soins de la brillante équipe de l’hôpital et tout l’amour, l’énergie et la lumière que le monde envoie, il s’en remettra !», a écrit la fille de l’ancien footballeur sur Instagram.

Pelé, opéré le 4 septembre, avait précédemment révélé qu’une «lésion suspecte» avait été détectée lors de tests, incitant les chirurgiens à pratiquer l’opération.

Pelé lui-même a publié il y a quelques jours un message pour remercier les témoignages d’affection et rassurer les fans sur son état de santé, notant :

«Mes amis, merci beaucoup pour les messages d’affection. Je remercie Dieu de me sentir très bien. Je J’ai été opéré pour enlever une tumeur au colon. J’ai l’habitude de célébrer de grandes victoires et j’affronterai ce match avec le sourire, l’optimisme et la joie de vivre entouré de l’amour de ma famille et de vous tous.»