Shanna Moakler réagit au mariage de l’ex Travis Barker avec Kourtney Kardashian

La fille de Travis Barker, Alabama, a diffusé en direct le mariage de son père avec Kourtney même si c’était secret.

Kourtney Kardashian et Travis Barker sont officiellement mari et femme lors d’une cérémonie privée ce week-end à Santa Barbara, en Californie.

La mondaine de 43 ans a dit «oui, je le veux» à son petit ami de 46 ans.Cela a été annoncé par TMZ, assurant également qu’ils organiseront une célébration italienne dans un proche avenir.

Ils n’étaient accompagnés que de leur famille et de quelques amis. On dit que les enfants de Kourtney Kardashian n’étaient pas présents mais ils ne l’ont pas confirmé.

Ceux qui étaient présents et ont même révélé des détails secrets étaient les enfants de Travis, en particulier sa fille Alabama qui, bien qu’il s’agisse d’une cérémonie secrète, a fait une émission en direct.

Après l’événement, ils sont partis dans une décapotable noire avec une pancarte «Just Married». Ils voulaient que ce soit tellement caché qu’aucun d’eux n’a rien publié à ce sujet, mais TMZ a obtenu des images du lien de mariage.

Travis portait un costume traditionnel noir en deux pièces tandis que la mondaine portait une robe blanche très moulante qui montrait sa silhouette galbée accompagnée d’un subtil voile de mariée.

Tout allait bien et était gardé secret, mais la fille de Travis n’a pas suivi les règles et a même diffusé le mariage de son père avec Kourtney en direct via son compte Instagram officiel.

C’est le troisième mariage du batteur de Blink-182 alors que le premier de l’aîné du célèbre Clan car le père de ses enfants Scott Disick ne l’a jamais demandée en mariage.

Il y a quelques jours dans le chapitre de sa série, il révélait avoir eu un accident et cassé la bague de fiançailles avec laquelle Travis lui avait demandé de l’épouser en octobre de l’année dernière. Maintenant, ils sont mari et femme et ils jouissent d’une nouvelle famille composée d’elle et de ses enfants.

Apparemment la grande absente de la soirée était Kylie Jenner, sa sœur cadette, puisqu’elle était aux Billboard Awards accompagnant son compagnon et père de ses enfants, Travis Scott