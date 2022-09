Shakira refuse de se prononcer sur la relation entre Piqué et Clara Chía (vidéo)

La chanteuse colombienne Shakira n’a pas répondu aux journalistes qui l’ont interrogée, lors de son arrivée dans la ville de Barcelone, sur les nouvelles images qui ont été révélées du footballeur Gerard Piqué avec sa petite amie Clara Chía.

La chanteuse est arrivée dans la ville après son voyage à Londres (Angleterre), apparemment calme et inconsciente de la nouvelle relation du footballeur avec la jeune femme. À tel point qu’il souriait toujours et ignorait les questions des journalistes sur Piqué et sa petite amie.

Du côté de Shakira, les questions sur son ex-partenaire sont restées en l’air et elle est finalement montée dans une voiture, s’est rapidement retournée pour regarder une caméra, l’air quelque peu mal à l’aise et a tranquillement lancé un «Chao».