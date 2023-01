Shakira ne veut rien savoir de plus sur les parents de Piqué et voici comment il l’a montré

Le 11 janvier, Shakira a lancé une fléchette plus publique à Piqué avec sa chanson en collaboration avec le producteur argentin Bizarrap. Ce qui a laissé tout le monde bouche bée, c’est que la chanteuse a non seulement fait référence à son ex-partenaire, mais a également pointé du doigt Clara Chía et a également mentionné sa belle-mère.

En ce début d’année, on savait déjà que la chanteuse colombienne n’entretenait pas de relations cordiales avec sa belle-famille, en raison de son déménagement à Miami.

Cependant, ce n’était pas la seule raison pour laquelle la Colombienne était en colère contre sa belle-famille puisque, selon la journaliste espagnole Laura Fe, les parents de Piqué se sont chargés de dissimuler la relation de leur fils .

Tout indique qu’après que la Colombienne eut découvert cette action par les parents de son ex -partenaire, elle a décidé de couper la relation cordiale qu’elle entretenait depuis treize ans.

Shakira a choisi de continuer sa vie, repoussant les personnes qui l’ont blessée et a pris une décision très catégorique concernant sa belle-famille qui implique la fermeture définitive de la relation ou du moins il semble que ce soit le cas. Selon Europa press, la Colombienne a pris la décision de construire un mur pour s’éloigner davantage d’eux.

L’artiste a décidé de ne pas poursuivre la fausse relation cordiale et de montrer, maintenant qu’elle est plus forte, à quel point tout ce qu’ils lui ont fait lorsque Gerard Piqué l’a infidèle est tombé sur elle. Selon le médium, la poupée sorcière et le mur précisent la distance finale que veut Shakira en ce moment.

«La chanteuse aurait décidé de littéralement construire un mur pour mettre plus de distance avec eux. Un travail pour séparer les deux résidences qui sont reliées par certaines zones et qu’elle a décidé de faire maintenant après son départ pour Miami a été reporté sans date» a rapporté le point de vente.

Report du voyage de Shakira

Durant l’année écoulée, Shakira s’est chargée de planifier tout son voyage pour mettre le plus de distance possible avec Gerard Piqué. Le manoir, l’école et tout était prêt pour commencer sa nouvelle vie loin de toutes les choses négatives que sa séparation lui avait laissées.

Cependant, la chanteuse devait donner la priorité à quelque chose de plus important pour elle et c’est la santé de son père. Ce problème a été l’un des plus importants que la Colombienne a dû traverser l’année dernière et cela dure toujours puisque son père n’est pas du tout en bonne santé et c’est pourquoi l’artiste a reporté son voyage.