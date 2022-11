Shakira : les exigences de l’ex femme de Gerard Piqué pour la garde de ses enfants

Bien que les choses entre l’ex-partenaire semblent aller de mal en pis, ils ont récemment pu parvenir à un accord concernant leurs enfants et Shakira se rendrait à Miami après avoir conclu les accords de divorce et de garde des enfants avec le célèbre footballeur Pique.

Pour le moment, la date exacte à laquelle Shakira quittera Barcelone pour s’installer définitivement aux États-Unis avec ses enfants est inconnue, mais on estime que ce sera à la fin de cette année ou au début de l’année prochaine.

Concernant le problème qui les concerne, tous deux ont précisé dans leur communiqué de presse que :

La chanteuse déménagera dans un manoir à Miami qui compte 750 mètres carrés, sept chambres, sept salles de bains, une piscine, une salle de sport et d’autres pièces.

La ville de Floride est reconnue pour être le lieu où se concentre le travail musical de Shakira, comme les études, les amis, etc. et là la chanteuse cherche déjà une baby-sitter pour s’occuper de ses enfants quand elle ne le pourra pas.

De cette façon, Shakira continue de précipiter tous les détails pour commencer une nouvelle vie loin de l’Espagne. Piqué, en revanche, s’est déjà montré en public sans état d’âme avec Clara Chía, sa nouvelle petite amie.

Quelles sont les exigences

Pour être la nounou de Sasha et Milan, la personne qui postule peut venir de n’importe où dans le monde, mais ne doit pas être associée aux médias.

Pour que cela soit établi, la personne sélectionnée devra signer un accord de confidentialité qui, s’il était rompu, entraînerait une mise de fonds très importante.

Combien coûte le salaire

La chanteuse Colombienne offrirait un salaire de 2 400 dollars par mois, et la personne qui en resterait responsable pourra vivre dans le manoir de plus de 10 millions d’euros et sera voisine de noms connus tels que Jennifer López, Alejandro Sanz et Ricky Martin.

A propos de ce chiffre, plusieurs journalistes sont sortis pour critiquer le salaire sous prétexte qu’un travail de garde 24h/24 comme celui demandé devrait être au moins supérieur à 3 000 euros par mois.