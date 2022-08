Shakira : la fois où la chanteuse a avoué accidentellement qu’elle était infidèle

La chanteuse colombienne a dédié un message à son ex Gerard Piqué lorsqu’il a pris sa retraite de l’équipe espagnole, mais le texte a révélé un détail inattendu.

Shakira a révolutionné les réseaux et les médias de divertissement du monde entier avec sa séparation d’avec Gerard Piqué. Depuis qu’ils ont annoncé leur rupture il y a deux mois, toute leur relation a été passée au crible, de ses débuts à sa rupture éventuelle.

Depuis, plusieurs rumeurs ont émergé, dont l’une liée à une prétendue infidélité du footballeur barcelonais. Avant la séparation, divers médias ont révélé que Gerard Piqué est revenu vivre dans son appartement de célibataire et sa vie nocturne s’est intensifiée.

Après c’est tombé comme une bombe que l’infidélité du footballeur barcelonais était la raison de leur séparation. Les internautes se sont attelés à scruter la relation de l’interprète de «Waka Waka» sous tous les angles et ont revécu plusieurs moments, dont les énormes camouflets que lui a fait le joueur.

Mais il y a un autre détail qui jusqu’à présent était passé inaperçu, c’est que Shakira était également infidèle et elle-même l’a avoué ou du moins c’est ce qu’ont interprété les internautes il y a quatre ans.

Juste à la mi-août 2018, Shakira a publié sur son profil Instagram une dédicace émotionnelle à son désormais ex Gerard Piqué , qui a fait ses adieux à l’équipe espagnole officielle.

Mais ce qui aurait pu rester une belle et tendre dédicace a fini par devenir, selon les internautes des réseaux, un aveu d’infidélité de la chanteuse à son ex Antonio de la Rúa.

Et c’est que dans la dédicace, la Colombienne a écrit : «Love, une étape se termine que nous garderons toujours dans nos cœurs. L’un des moments les plus heureux de ma vie a été de te voir gagner en 2010 avec l’équipe nationale et de célébrer avec Champions d’Espagne ! Shak.

Selon les fans, le message, qui était accompagné d’une photo de Piqué consacrant un but avec l’équipe nationale, retenait un fait jusque-là inconnu, car lors des comptes rendus, en 2010, lorsque l’équipe espagnole a remporté la Coupe du monde, Shakira était encore partenaire d’ Antonio de la Rúa.

Et ce jusqu’en janvier 2011 lorsque le chanteur et le fils de l’ancien président Fernando de la Rúa annoncent leur rupture après 11 ans de relation et au milieu d’une grande vague de rumeurs d’idylle avec le footballeur catalan.

En fait, dans la déclaration de séparation, Shakira et Antonio de la Rúa ont annoncé qu’ils étaient séparés depuis le mois d’août de la même année, soit un mois après la finale en Afrique du Sud.

Bien que les conjectures des internautes n’aient pas été prouvées ou démenties, la vérité est que Shakira et Gerard Piqué se sont rencontrés avant la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, ceci selon certaines déclarations du footballeur barcelonais de l’époque, qui ont suscité de multiples soupçons d’infidélité.