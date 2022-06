Ronaldinho : «Mbappé est un joueur qui donne envie de voir jouer mais…»

Interrogé sur l’adversaire le plus difficile qu’il ait eu dans toute sa carrière professionnelle, N’Golo Kanté a tout de suite craqué pour le génie de Lionel Messi.

Malgré le fait qu’il ait également dû affronter d’autres talents offensifs très particuliers comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Robert Lewandowski ou Zlatan Ibrahimovic, le champion du monde a ouvertement reconnu qu’il n’avait pas passé un bon moment à avoir la référence argentine comme adversaire direct.

Dans un exercice qu’il a réalisé avec The 5th Stand App du média officiel de Chelsea, l’ancien de Leicester City a confirmé qu’il est vraiment difficile d’essayer de contenir Messi à la fois individuellement et collectivement en raison de son déséquilibre et de sa capacité à dribbler.

«L’adversaire le plus coriace que j’ai jamais affronté ? Je dirai Lionel Messi. À cause de sa façon de dribbler, il était le rival le plus coriace pour moi et pour l’équipe», a conclu N’Golo, dans des déclarations (2021) recueillies par le compte officiel de Chelsea.