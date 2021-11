Rome risque une sanction pour des chants racistes contre Kessié

Pour avoir eu des comportements indésirables contre Ibrahimovic et Kessié, l’équipe de Rome risque une peine de sanctions pour racisme.

Le ministère public fédéral a signalé les incidents racistes et a transmis le processus à la Commission disciplinaire. En cause, des chants racistes audibles à la télévision lors du match entre Rome et Milan.

Selon Calciomercato, Zlatan Ibrahimovic et Kessie ont été la cible de chants racistes récurrents lors du match au stade olympique. Le buteur suédois s’appelait «Gypsy» et les fans faisaient des bruits de singe à Kessie.